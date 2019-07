Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Verletzte bei Unfall auf Gütersloher Straße

Hövelhof (ots)

(mb) Am Montagmorgen sind beim Zusammenstoß von zwei Autos auf der Gütersloher Straße vier Insassen teils schwer verletzt worden.

Ein 44-jähriger Volvo-XC60-Fahrer fuhr gegen 06.10 Uhr auf der Gütersloher Straße in Richtung Hövelhof. An der Kreuzung Detmolder Straße bog er nach links in Richtung Riege ab und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden Peugeot 307. Die Fahrzeuge kollidierten fast frontal und wurden stark beschädigt. Der Peugeotfahrer (45) sowie seine Beifahrerin (44) und ein Insasse (42) im Fond zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der leicht verletzte Volvofahrer kam in ein Krankenhaus nach Bielefeld. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell