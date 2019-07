Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Am Sonntag ist ein Motorradfahrer auf der L818 mit seiner 750er Honda verunglückt.

Der 62-jährige Hondafahrer fuhr auf der L818 von der A33 in Böddeken. An der Kreuzung L636 (Haarener Straße) hielt er am Stoppschild an, um dann nach rechts Richtung Niederntudorf abzubiegen. Beim Anfahren stürzte der Mann und sein Motorrad kippte auf ein Bein. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

