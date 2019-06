Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Frauen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Gestringer Straße in Fiestel sind am Montag zwei Autofahrerinnen aus Lübbecke und Preußisch Oldendorf leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge, darunter ein Kleintransporter, waren am Morgen in den Unfall in Höhe der Kreuzung mit der Benkhauser Straße verwickelt.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge war die 56-jährige Fahrerin des Kleintransporters gegen 7.40 Uhr auf der Gestringer Straße in Richtung der Ortsmitte von Fiestel unterwegs. Offenbar erkannte die Frau nicht rechtzeitig den VW einer 45-jährigen Preußisch Oldendorferin, die zum Abbiegen ihren Wagen gestoppt hatte. Zudem löste der Aufprall eine weitere Kollision aus.

Eine dem Kleintransporter nachfolgende 35-jährige Fiat-Fahrerin aus Lübbecke bemerkte das abrupte Bremsmanöver vor ihr zu spät und fuhr ihrerseits auf den Kleintransporter auf. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf rund 5.000 Euro.

