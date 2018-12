BPOLI EBB: Vermeintlichen Dieb in Polen gestellt

Zittau (ots) - Am 11. Dezember 2018 kontrollierten Bundespolizisten um 04:00 Uhr in der Zittauer Friedensstraße einen zu Fuß aus Polen eingereisten Mann. Der 33-jährige Pole hätte aber aufgrund eines Aufenthaltsverbotes nicht nach Deutschland reisen dürfen. Außerdem fanden die Beamten Einbruchswerkzeug in seinem Rucksack. Als sie dem Mann Handschellen anlegen wollten, riss er sich los und flüchtete zu Fuß zurück auf polnisches Hoheitsgebiet. Sofort folgten die Beamten dem Mann mit einem Streifenfahrzeug und konnten ihn kurz hinter der Grenze wieder stellen.

Kurz darauf wurde der Mann an die polnische Polizei übergeben. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Freizügigkeitsgesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell