Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Zeugen - Unbekannte geben sich als Mitarbeiter eines Bauvereins aus und gelangen in die Wohnung einer 80-jährigen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Montag, den 05.08.2019 erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einem Vorfall, der sich am Freitag, den 02.08.2019, gegen 11.55 Uhr in der tom-Brok-Straße in Wilhelmshaven ereignet haben soll. Demnach klingelten zunächst zwei männliche unbekannte Personen an der Tür einer 80-jährigen Wilhelmshavenerin und gaben sich als Mitarbeiter eines Bauvereins aus. Die Männer wollten unter dem Vorwand, die Rohre aufgrund von Wasserverunreinigungen prüfen zu wollen, in die Wohnung der 80-jährigen. Der Wilhelmshavenerin empfand das Verhalten der Männer als nicht glaubwürdig, so dass sie lediglich einen der Männer in die Wohnung ließ und diesen dabei stets im Blick hatte. Nach etwa 1,5 Stunden gab der Unbekannte an, dass er die Prüfungen abgeschlossen habe und fragte die 80-jährige nun, ob sie 200 Euro wechseln könne. Der Mann erklärte weiterhin, dass die Überprüfung 149 Euro kosten würde und sie die Kosten beim Bauverein gutgeschrieben bekäme. Der 80-jährigen kam dieses Verhalten komisch vor, so dass sie der Zahlungsforderung nicht nachgekommen ist. Der Mann hat dann mit zwei ihrer Handtücher in der Hand die Wohnung verlassen. Die Annahme der 80-jährigen, dass der Mann wieder zurückkehrt, traf nicht zu. Beide Männer waren verschwunden. Die Personen werden wie folgt beschrieben: 1. Person: - ca. 50 Jahre - Größe: 1,65 m bis 1,70 m - grau-braune Haare - korpulent - Bekleidung: kariertes kurzärmliges Hemd, Jeans, beige Weste 2. Person: - ca. 30-35 Jahre - Größe: ca. 1,80 m - schlank - Bekleidung: weißes Hemd, schwarzes Jackett, schwarze Hose - deutschsprachig Zeugen, die Angaben zu den Personen oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell