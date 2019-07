Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Opelfahrer verursacht Unfall

Hamm-Westen (ots)

Am Sonntag, 28. Juli, gegen 6.45 Uhr verursachte ein 24-jähriger Astra-Fahrer auf der Viktoriastraße einen Verkehrsunfall. In Nähe der Chemnitzer Straße geriet der 24-Jährige mit seinem Opel in den Gegenverkehr und stieß mit dem Audi eines 22-Jährigen zusammen. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief bei dem 24-Jährigen positiv. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 5500 Euro. (kt)

