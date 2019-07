Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in einen Kiosk

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Freitag, 26. Juli, gegen 4 Uhr, in einen Kiosk an der Ritterstraße einzubrechen. Sie hebelten erfolglos an der Eingangstür. Dabei verursachten die Tatverdächtigen einen Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(mw)

