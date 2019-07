Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Ladendiebe festgenommen

Hamm-Pelkum (ots)

Drei Ladendiebe (21, 25, 35)nahm die Polizei am Freitag, 26. Juli 2019 nach einem Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt auf der Lohauserholzstraße fest. Gegen 12.30 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiter, wie die Tatverdächtigen Tabak einsteckten und sprachen sie an. Daraufhin versuchten die Diebe zu flüchten. Zwei von ihnen konnten durch die Angestellten festgehalten werden. Der Dritte konnte zunächst weiter flüchten, geriet dann jedoch an einen, in seiner Freizeit befindlichen Polizisten. Dieser konnten auch den dritten Flüchtigen bis zum Eintreffen des Streifenwagens festhalten. Die drei Ladendiebe wurden vorläufig festgenommen.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell