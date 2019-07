Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte brachen am Freitag, 26. Juli 2019 in einen Backshop am Westentor ein. Gegen 4 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie die beiden Männer die Eingangstür aufhebelten und so ins Innere gelangten. Mit ihrer Beute flohen sie in Richtung Martin-Luther-Straße. Die Tatverdächtigen sind zirka 20 Jahre alt. Einer der Täter trug ein weißes, der andere ein schwarzes T-Shirt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

