Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Autos beschädigt

Freiburg (ots)

Ein Randalierer hat mehrere Autos in der Lörracher Kernstadt beschädigt. Anwohner nahmen am Donnerstagabend gegen 22:15 Uhr in der Röntgenstraße laute Knallgeräusche wahr. Als sie nach draußen sahen, erkannten sie einen augenscheinlich jungen Mann, der mit Ziersteinen aus einem Beet geparkte Autos bewarf. Der Verdächtige flüchtete in Richtung Teichstraße, als er von einem Anwohner lautstark zum Aufhören aufgefordert wurde. In der Röntgenstraße konnten bislang drei beschädigte Autos festgestellt werden. In der Röttler Straße in Lörrach-Haagen wurden gegen 23:15 Uhr zwei weitere demolierte Fahrzeuge bemerkt. An einem BMW war eine Seitenscheibe zerstört, an einem Fiat die Windschutzscheibe. Auch hier waren Dekosteine Tatmittel. Am Freitagmorgen erstattet ein weiterer Pkw-Besitzer Anzeige, da an seinem in der Straße Am Kirchberg geparkten Wagen der Außenspiegel mutwillig abgeschlagen wurde. In dieser Straße sollen noch weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein. Die Ermittlungen der Polizei dauern an (Polizeirevier Lörrach, Kontakt 07621 176-500). Ein möglicher Tatzusammenhang erscheint wahrscheinlich.

