Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 29.03.2019

Peine (ots)

Einbruch in Tankstelle

Am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit zwischen 03:20 Uhr und 04:10 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Straße "An der Fuhse" in Ilsede ein. Sie entwendeten Tabakwaren und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

PKW entwendet

Zwischen Mittwoch, 19:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter im Schwarzen Weg in Ilsede einen BMW 525d. Die Schadenshöhe beträgt ca. 9.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer beschädigte auf derzeit unbekannte Weise einen in der Hagenstraße in Peine, Parkplatz des dortigen Fitnessstudios, abgestellten Renault Scenic. Der Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 17:30 Uhr.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, um 19:15 Uhr, kam es in der Münstedter Straße in Schmedenstedt zu einem Verkehrsunfall. Eine 55- jährige Ilsederin fuhr aus bislang unbekannten Gründen mit ihrem PKW auf einen verkehrsbedingt wartenden Traktor auf, welcher anschließend noch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW stieß. Durch den Unfall wurde die Ilsederin leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

