POL-HAM: Erneuter Raub auf Busfahrerin

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstag, gegen 22.35 Uhr, wurde erneut eine Busfahrerin an der Bushaltestelle August-Bebel-Straße beraubt. Wie bereits am Montagmorgen (siehe auch Pressemeldung vom 22. Juli 2019 - 12.18 Uhr) betrat zur Tatzeit ein Unbekannter den Bus, bedrohte die 48-jährige Fahrerin mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Geldbörse. Nach der Herausgabe flüchtete der Mann in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Der Täter ist etwa 1,70 Meter bis 1, 80 Meter groß. Er hat schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug der Mann eine weiße Hose und einen schwarzen Kapuzenpulli. Vor dem Mund trug er ein mehrfarbiges Tuch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

