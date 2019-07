Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Businsassin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Leicht verletzt wurde am Donnerstag, 25. Juli, gegen 14.40 Uhr ein weiblicher Fahrgast eines Linienbusses bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg. Der 26-jährige Fahrer des Busses war zuvor auf dem Bockumer Weg in westlicher Fahrtrichtung unterwegs. Ein 46-Jähriger wollte sein Fahrrad vom Hüttenweg kommend über den Bockumer Weg schieben. Der Busfahrer bremste stark, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Vollbremsung verletzte sich eine 55-jährige Mitfahrerin leicht. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wird. Zu Verkehrsstörungen kam es nicht. (kt)

