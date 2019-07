Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Radfahrer am Donnerstag, 25. Juli 2019 auf dem Vorsterhauser Weg. Gegen 12.40 Uhr war er auf dem linken Gehweg in Richtung Wilhelmstaße unterwegs. Dabei fuhr er gegen die Fahrertür eines 24-Jährigen. Dieser parkte am Fahrbahnrand und stieg gerade aus seinem Fahrzeug aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.(jb)

