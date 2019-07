Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: 3 Verletzte und 40000 Euro Sachschaden

Hamm-Herringen (ots)

Am Donnerstag, 25. Juli, gegen 16.40 Uhr wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lange Straße/Kissinger Weg verletzt. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr auf der Lange Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Ein 46-Jähriger kam mit seinem Touran vom Kissinger Weg und fuhr in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß, wobei der VW Touran auf die Seite geschleudert wurde. Die Fahrzeuginsassen wurden durch Feuerwehr und Polizei aus dem Auto befreit. Ein 63-jähriger Insasse des Mercedes wurde schwer verletzt; er wird in einem Hammer Krankenhaus stationär behandelt. Der 46-jährige Touranfahrer sowie ein 28-jähriger Mitfahrer im Touran wurden leicht verletzt. Sie wurden mittels Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme für eine Stunde gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von 40000 Euro. (kt)

