Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Acht neue Fahrräder gestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag aus einem noch nicht eröffnetem Fahrradgeschäft am Gerlingser Weg acht Fahrräder gestohlen. Ein Zeuge hatte am Sonntagmorgen um 10.22 Uhr die offenstehende Eingangstür entdeckt und die Polizei gerufen. Tatsächlich war die Tür aufgebrochen worden. Der Laden war noch gar nicht eröffnet und wird gerade erst renoviert. Dennoch standen dort bereits einige Fahrräder. Der Wert der Beute liegt jedenfalls im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

