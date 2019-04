Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei in Gaststätte

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (23.04.2019, 6.10 Uhr) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Personen in einer Gaststätte in der Wredestraße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt und kamen mit Schürfwunden und Prellungen davon. Ein 27- und ein 33-Jähriger mussten in Gewahrsam genommen werden, weil sie ihrem Platzverweis nicht nachkamen. Den Auslöser der Schlägerei ermittelt derzeit die Polizei.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

