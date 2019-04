Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: LKW beschädigt Oberleitung

Ludwigshafen (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache fuhr heute (23.04.2019) gegen 11.45 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem LKW in ein Gleisbett in der Brunckstraße. Hierbei beschädigte der LKW die Oberleitung der dortigen Stadtbahn. Die Brunckstraße wurde während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Bergung und Reparatur der Oberleitung dauern weiter an. Verkehrsumleitungen wurden eingerichtet. Der 61-Jährige wurde nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird derzeit noch erhoben.

