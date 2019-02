Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Im Drogenrausch letzten Zughalt verpasst

Karlsruhe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen entdeckten Reinigungskräfte der Deutschen Bahn in einem abgestellten ICE einen 30-jährigen Deutschen. Der Fahrgast lag in einer unnatürlichen Haltung schlafend auf dem Boden des WC. Die hierauf verständigte Bundespolizei weckte den 30-Jährigen. Da die Beamten neben dem Reisegepäck auch Fixerutensilien vorfanden, wurde die Person diesbezüglich befragt. Der Mann räumte ein zuvor Heroin konsumiert zu haben. Anschließend soll der Mann das Bewusstsein verloren, und den letzten Zughalt verpasst haben. Da die Person während des Gesprächs widerholt das Bewusstsein verlor und zudem nicht eigenständig gehen konnte, wurde diese in das nächstgelegene Klinikum eingeliefert. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks konnten die Beamten weitere verschreibungspflichtige Tabletten und bisher unbestimmte Substanzen feststellen. Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie nach dem Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell