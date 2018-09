3 weitere Medieninhalte

Bedburg-Hau (ots) - Schrecksekunden heute (12.09.2018) gegen halb elf vor dem Rathaus in Bedburg-Hau. Ein älteres Ehepaar aus Bedburg-Hau will mit ihrem Ford Fiesta vor dem Rathaus einparken, sie kommen direkt vom Einkauf gegenüber. Dabei kommt es zu einem Fahrfehler. Der 81jährige Fahrer gibt Vollgas, fährt an einer Bushaltestelle vorbei und direkt auf das Rathaus zu. Wartende Passanten erschrecken sich. Ungebremst rammt das Fahrzeug eine vor dem Rathaus stehende Laterne. Sie bremst zwar die Weiterfahrt, wirft aber den Wagen um. Nach dem Zusammenprall bleibt der Fiesta mit den beiden Insassen auf dem Dach liegen. Überall verteilt liegen Glassplitter und Einkäufe.

Richtig reagieren sofort herbeieilende Unfallzeugen und Verwaltungsmitarbeiter. Sie befreien die verletzte Ehefrau aus dem Fahrzeug und alarmieren die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Auch übernehmen sie die Betreuung der Verletzten und geschockten Zeugen. Der Fahrer wird kurze Zeit später von Feuerwehr und Rettungsdienst befreit.

Um 10:35 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zusammen mit dem Rettungsdienst und einem Notarzt alarmiert. Nach Eintreffen befreien sie sofort den noch im Fahrzeug befindlichen Fahrer. Er hängt kopfüber im Gurt fest. Die Rettung erfolgt patientenorientiert.

Der Rettungsdienst kümmert sich zeitgleich um die verletzte Ehefrau. Zwei Rettungswagen sind vor Ort. Später kommt ein weiterer Rettungswagen dazu. Ein Ersthelfer hatte sich leicht verletzt und steht unter Schock.

Durch die Feuerwehr wird nach der Rettung das Fahrzeug gesichert und wieder auf die Räder gestellt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen. Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau und des Rettungsdienstes. Die Einsatzleitung hatten die Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

