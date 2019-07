Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberischer Diebstahl in einem Handyshop - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 27. Juli, gegen 10.30 Uhr, entwendeten zwei unbekannte Täter mehrere Mobiltelefone aus einem Handyshop an der Weststraße. Auf der Flucht stießen sie eine Verkäuferin zur Seite, die unverletzt blieb. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, schwarze Haare und bekleidet mit einer blauen Jeanshose. Ein Täter war schlank und mit einem blauen Poloshirt bekleidet, gepflegtes Erscheinungsbild und drei-Tage-Bart. Der andere Täter trug ein dunkles T-shirt. Beide unterhielten sich in einer fremden Sprache. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen. (mw)

