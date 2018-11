POL-MA: Mannheim-Waldhof: In Mehrfamilienhaus mehrere Kellerräume aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Zäher Wille" brach ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 18.11., bis Dienstag, 27.11, in mehrere Kellerräume ein. Der Täter hatte die Vorhängeschlösser von drei Kellertüren geknackt und war so in die Abteile gelangt, woraus er nach derzeitigem Kenntnisstand ein Fahrrad, zwei Pelzmäntel und ca. 20 Weinflaschen stahl. Mit dem Diebesgut im Wert von über 9.000 Euro machte er sich dann aus dem Staub.

Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter Tel.: 0621/77769-0 in Verbindung zu setzen.

