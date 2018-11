POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Zwei Firmeneinbrüche in unmittelbarer Nähe

Mannheim-Lindenhof (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, brachen unbekannte Täter in ein Reha-Zentrum und eine Kaffeebar in der Meerfeldstraße ein, die nur einen Steinwurf voneinander entfernt liegen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Eingangstüre Zutritt zu den jeweiligen Räumlichkeiten. In einem Gebäude wurden die Geldkassette des Kaffeeautomaten und die Spardose der Angestellten entwendet, im anderen waren es Hardware für das Kassensystem sowie Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 1750,- Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die Hinweise zu den Vorgängen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Steidel

Telefon: 0621 174-1115

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell