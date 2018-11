POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher erbeuten Bargeld, Gold und Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in die Räumlichkeiten eines Handwerksbetriebs im Ortsteil Neckarhausen ein. Die Einbrecher gelangten über ein Nachbargrundstück in den Garten des Anwesens in der Fichtenstraße, hebelten im Kellerabgang ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. In den dortigen Büroräumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und öffneten einen Tresor. Daraus entwendeten sie Bargeld, Gold und Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

