Polizei Coesfeld

POL-COE: Holtwick/ Einbrüche in Milchtankstelle und Schule

Coesfeld (ots)

Ein Fach am Automaten der Milchtanlkstelle in Holtwick in der Bauernschaft Bleck brachen Unbekannte am Donnerstag (08.08.) um 02.30 Uhr auf. Die Täter verbogen den Automaten, gelangten allerdings nicht an Bargeld. Ein weitaus höheren Schaden richteten Täter beim Einbruch in die Holtwicker Grundschule an. In der Zeit von Freitagmorgen (02.08.) bis Donnerstagmorgen (08.08.) um 7 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und brachen mehrere Innentüren sowie Schränke auf. Mit einem fest eingebauten Möbeltresor und einer Mappe mit einem geringen Bargeldbetrag entkamen die Täter. Den Tresor fand ein Spaziergänger am Donnerstagmorgen im Nahbereich der Schule. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

