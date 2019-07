Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Einbruch in Grundschule

Celle (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Grundschule in Eicklingen in der Schulstraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und stahlen Laptops sowie Bargeld in zweistelliger Höhe. Hinweise bitte an die Polizei Wathlingen unter Telefon 05144/9866-0.

