POL-ME: Exhibitionist belästigt 16-Jährige - Ratingen - 1907008

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag des 01.07.2019, gegen 16:30 Uhr, wurde eine 16-jährige Ratingerin an der Meiersberger Straße in Ratingen Homberg von einem Exhibitionisten belästigt. Die Schülerin befand sich an der Haltestelle " Am Rosenbaum" in Richtung Velbert, als sich ihr der Unbekannte in schamverletzender Weise zeigte. Die Jugendliche verständigte über ihr Handy sofort die Polizei, woraufhin sich der Mann fluchtartig über den Verbindungsfußweg Richtung Hammanstraße/ Steinhauser Straße von der Örtlichkeit entfernte.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 40-55 Jahre alt

- osteuropäisches Aussehen

- trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Hose, ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Basecap

- führte außerdem eine schwarze Bauchtasche mit der weißen Aufschrift "Adidas" mit sich

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zu keinem schnellen Ermittlungserfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

