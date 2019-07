Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Adelheidsdorf - Werkzeug und Gerüst von Baustelle entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag (22.07.2019) entwendeten unbekannte Täter aus einem offenen Rohbau in der Straße "An der Kapelle" mehrere Arbeitsmaschinen sowie Gerüstteile. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/9866-0.

