Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnungseinbruch

Celle (ots)

Am Freitag waren bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Insterburger Straße im OT Westercelle eingebrochen und hatten neben Bargeld auch Schmuck entwendet. Die Täter hatten sich hierzu durch den Garten an die rückwärtige Terrassentür begeben, diese aufgehebelt und anschließend geöffnet. Nachdem das gesamte Wohnhaus nach Wertsachen durchsucht worden war, konnten die Täter unerkannt entkommen. Anwohner, denen am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 277215, bei der Polizei Celle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Leitstelle Zeder

Telefon: 05141/277-215

E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell