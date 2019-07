Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Passanten verfolgen und stellen Ladendieb in der Innenstadt

Celle (ots)

Die Mitarbeiterin eines Outdoor-Bekleidungsgeschäfts in der Rabengasse bemerkte am vergangenen Mittwochnachmittag (17.07.2019) eine männliche Person, als diese eine Jacke im Wert von fast 180,- EUR an sich nahm und unter der eigenen Jacke verbarg. Daraufhin verließ der Mann eilig das Geschäft und löste die Diebstahlssicherung am Eingang aus. Die Verkäuferin verfolgte den Mann, der mit einem Fahrrad flüchtete. Während der Verfolgung machte die Mitarbeiterin durch laute Rufe auf das Geschehen aufmerksam und bat andere Passanten um Hilfe. Eine 23 Jahre alte Passantin wurde aufmerksam und sprintete dem flüchtigen Radfahrer beherzt hinterher. In Höhe C&A warf der Dieb das Fahrrad weg und rannte zu Fuß weiter in Richtung Steintor. Kurze Zeit später ließ der mittlerweile erschöpfte Täter die gestohlene Jacke fallen und gab auf. Die sportliche junge Frau aus Berlin hielt den Dieb mithilfe von drei weiteren Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er leistete keinen Widerstand und gab alles zu. Es stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war und kein Geld bei sich hatte. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell