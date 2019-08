Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Rockel/ Eine Schwerverletzte bei Alleinunfall

Coesfeld (ots)

Eine 19-jährige Autofahrerin aus Schöppingen hat sich am Donnerstag (08.08.) um 23.38 Uhr bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Sie war in der Darfelder Bauernschaft Rockel auf der Kreisstraße 36 in Richtung Darfeld unterwegs, als sie nach links von der Straße abkam. Die 19-Jährige lenkte gegen, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Peugeot. Mit dem Rettungswagen kam sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmer kümmerte sich um den auf dem Dach liegenden Wagen.

