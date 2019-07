Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Radfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung

Hatzenbühl (ots)

Eine 76-jährige Frau befuhr am Sonntag, dem 21.07.2019, um 16.30 Uhr, den Radweg vom Kreisverkehr der L 549 kommend in Fahrtrichtung Hatzenbühl. Beim Versuch auf der Strecke anzuhalten stürzte sie von ihrem Fahrrad und verletzte sich. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht und dort weiter untersucht.

