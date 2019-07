Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Landau (ots)

Ein offensichtlich betrunkener, 79-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, dem 21.07.2019, um 18.25 Uhr, die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Fahrtrichtung Bahnhof und stürzte vermutlich infolge seiner Alkoholisierung am Kreisverkehrsplatz zur Abstswaldstraße. Ein Verkehrsteilnehmer hatte ihn aufgefunden und der Polizeiinspek-tion Wörth gemeldet. Im Rahmen einer ersten Überprüfung konnte der 79-jährige noch einen Alkoholtest durchführen, der 2,04 Promille ergab. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo ihm zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen wurde. Lebensgefahr bestand nicht. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth zu melden.

