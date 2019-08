Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 65-jährige Frau nach Sturz von Balkon verstorben

Freiburg (ots)

Tödliche Verletzungen zugezogen hat sich eine 65-jährige Frau bei einem Sturz von einem Balkon eines Hochhauses am Freitag, 16.08.2019, in der Wirthstraße in Freiburg-Landwasser. Zeugen hatten die Polizei gegen 20.10 Uhr verständigt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die dort wohnhafte Frau sich aus ihrer Wohnung ausgeschlossen und daher versucht, aus einem Balkon im vierten Obergeschoss in ihre darunter gelegene Wohnung zu gelangen. Dabei stürzte die 65-Jährige ab und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

