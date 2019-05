Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Bäckerei

Reifenberg (ots)

Von Donnerstag auf Freitag brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in Reifenberg ein. Gestohlen wurde allerdings nichts, da der beziehungsweise die Täter die Registrierkasse nicht öffnen konnten und ansonsten offenbar nichts "Brauchbares" in der Bäckerei zu holen war. Die Eindringlinge beschädigten allerdings mehrere Türen, bis sie endlich in die Bäckerei gelangen konnten. Täterhinweise bitte an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell