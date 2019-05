Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall mit leicht verletztem Kind

Hermersberg (ots)

Glück im Unglück hatte ein dreijähriges Kind aus Hermersberg, das bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in der Höhenstraße auf die Fahrbahn sprang und seitlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst wurde. Das Kind zog sich nach ersten Untersuchungen lediglich leichte Blessuren an den Händen zu, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung ins Pirmasenser Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

