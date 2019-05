Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Polizei Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom 10.05.2019, 18:30 Uhr bis 18:50 Uhr, hatte eine 62-jährige Frau aus Contwig ihren roten Opel Astra mit ZW-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Gewerbestraße in Zweibrücken geparkt. Als sie nach dem Einkauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Schaden (Schadenshöhe ca. 500 Euro) am hinteren Stoßfänger fest. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

