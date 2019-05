Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Contwig - Einbruchversuch in Wohnhaus

Polizei Zweibrücken (ots)

Am 09.05.2019, gegen 14:30 Uhr, hörte eine 41-jährige Frau aus der Schottenbachstraße in Contwig ein "sägendes" Geräusch und ein Klappern. Auf der Suche nach der Ursache der Geräusche ging sie in den Flur und konnte dort eine männliche Person sehen, die sich in Richtung Straße von dem Mehrfamilienhaus entfernte. Offensichtlich hatte die Person sich an der Wohnungsabschlusstür zu schaffen gemacht. Die Frau war von dem Vorfall so geschockt, dass sie den Vorfall erst am 10.05.2019 bei der Polizei anzeigte.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

