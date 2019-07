Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 20.07.2019

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Abstatt: Autofahrer in Pkw verbrannt

Zu einem tragischen Geschehen kam es am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Heilbronn/Untergruppenbach. Ein BMW-Fahrer war in Richtung Würzburg unterwegs, als in seinem Fahrzeug ein Brand ausbrach. Das brennende Auto schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Dort kam der BMW dann zum Stillstand. Der alleine in dem Auto befindliche Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig aus dem BMW gerettet werden und verbrannte. Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Umstände des Geschehens dauern an. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Die Identität des Mannes steht noch nicht definitiv fest. Infolge von Sperrungen sowie Reinigungsarbeiten bildeten sich in beiden Fahrtrichtungen Staus, wobei der Stau in Fahrtrichtung Würzburg bis zu 9 Kilometer betrug. Gegen 21 Uhr war die Unfallstelle gereinigt und wieder uneingeschränkt befahrbar.

Werner Lösch

