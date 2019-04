Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg, An der Trave / Feuer im Schlafzimmer

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, den 31.03.19, brach in Bad Segeberg in einem Schlafzimmer eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Trave" ein Feuer aus. Die Mieterin der betreffenden Wohnung hatte ihre Wohnung nach eigenen Angaben nur kurz verlassen. Als sie gegen 16:30 Uhr zurückkam, bemerkte sie Qualm in ihrer Wohnung. Ein Nachbar informierte die Einsatzkräfte, die bei ihrem Eintreffen bereits dichten Qualm aus einem Fenster im 2. Obergeschoss wahrnahmen. Die Polizeibeamten evakuierten die Bewohner des Mehrfamilienhauses und die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer, das seinen Ursprung im Schlafzimmer hatte. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Auch die Wohnung darunter wurde durch Löschwasser erheblich beschädigt. Verletzte gab es nicht. Die Wohnung wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

