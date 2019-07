Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 20.07.2019

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

Am frühen Freitagnachmittag, zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr, wurde in der Lise-Meitner-Straße in Heilbronn ein Daimler von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Baumarktes geparkt. Als die Fahrerin zu ihrem Daimler zurückkam, stellte sie den Schaden fest. Während ihrer Abwesenheit hatte offensichtlich ein unbekanntes Fahrzeug die linke hintere Seite des Daimlers gestreift und dabei einen Schaden in Höhe von ca. 5 000 Euro verursacht. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, flüchtete der Unbekannte vom Unfallort. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Heilbronn unter 07131 1042500.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Bei Einbruch gestört und geflüchtet

Am Samstag, gegen 02.30 Uhr, versuchten zwei maskierte Männer in eine Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße in Kochendorf einzubrechen. Beim Versuch, die Türe der Lagerhalle aufzuwuchten, wurden sie von einem Anwohner entdeckt. Sie flüchteten sofort über ein Hoftor und fuhren vermutlich mit einem Kleinwagen weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenfahrzeugen erbrachte leider keinen Erfolg.

Hohenlohekreis

Kupferzell: Mitfahrer in Auto springt aus fahrendem Auto

Ein 20-jähriger Mann hatte am frühen Samstagmorgen großes Glück beim Sprung aus einem Auto. Er war gegen 03.00 Uhr auf der Kreisstraße 2368 zwischen Kubach und Feßbach als Mitfahrer auf dem Rücksitz in einem Opel unterwegs. Plötzlich sprang er ohne Vorwarnung aus dem geöffneten Seitenfenster und fiel auf die Straße. Zum Glück fuhr die Lenkerin des Autos zu diesem Zeitpunkt mit einer geringen Geschwindigkeit, so dass sich der alkoholisierte Mann nur leichte Schürfwunden zuzog.

Main-Tauber-Kreis

Igersheim: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Freitagmittag in Igersheim. Ein 40-jähriger Nissanfahrer war in Igersheim auf der Bahnhofstraße in Richtung Erlenbachtalweg unterwegs. In die gleiche Richtung fuhr auch der 59-Jährige. Da sich die Fahrbahn aufgrund einer Brücke verengte und der Nissanfahrer den Radfahrer zu diesem Zeitpunkt überholen wollte, kam es aufgrund des zu geringen Abstandes zwischen den beiden Fahrzeugen zu einem Streifvorgang. Der Radfahrer stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Behandlung im Krankenhaus konnte er dieses wieder verlassen. An dem Nissan entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach/Waldhausen: Einbrecher nach Flucht festgenommen.

Einen Erfolg gegen eine mutmaßliche Einbrecherbande, die in den letzten Tagen mehrere Kindergärten und Schulen im Raum Buchen heimsuchte, konnte jetzt das Polizeipräsidium Heilbronn verzeichnen. Am Freitag, kurz vor Mitternacht, vernahm ein aufmerksamer Anwohner verdächtige Geräusche aus einem Kindergarten in Mosbach-Waldstadt. Er verständigte sofort über Notruf die Polizei. Diese konnte dann alsbald feststellen, dass in den Kindergarten eingebrochen worden war und dabei auch ein beträchtlicher Sachschaden hinterlassen wurde. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Der Zeuge konnte auch noch mitteilen, dass drei Männer vom Kindergarten wegliefen und mit einem roten Daimler der A-Klasse wegfuhren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Polizeifahndung konnte eine Streife des Polizeireviers Buchen ein verdächtiges Auto zwischen Heidersbach und Buchen-Waldhausen anhalten. In dem Auto mit Lörracher Kennzeichen befanden sich drei junge Männer. Der Fahrer befolgte zunächst die Anweisungen der Polizeistreife. Dann gab er plötzlich Gas und flüchtete mit seinen zwei Mitfahrern in Richtung Waldhausen. Ein bei der Suche eingesetzter Polizeihubschrauber konnte das gesuchte Auto alsbald auf einer Wiese bei Waldhausen ausfindig machen. Der Fahrer, der sich mittlerweile alleine im Auto befand, versuchte noch zu flüchten, wurde aber aufgrund der guten Unterstützung durch den Hubschrauber von den am Boden befindlichen Polizeibeamten festgenommen. Der 26-jährige Kosovare, der in Baden-Württemberg wohnhaft ist, wird nun dem Haftrichter vorgeführt. Von seinen zwei Tatgenossen fehlte zunächst jede Spur. Am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, bemerkte ein ebenfalls aufmerksamer Anwohner in Waldhausen einen Mann, der ihm verdächtig vorkam. Er verständigte sofort die Polizei und die konnte einen ebenfalls in Baden-Württemberg wohnhaften 26-Jährigen Kosovaren festnehmen. Er gehört offensichtlich zu der Diebesbande und hatte sich bei der Flucht in der Nacht eine leichte Fußverletzung zugezogen. Auch er wird einem Haftrichter vorgeführt. Da zu vermuten war, dass sich der dritte Einbrecher auch noch im Bereich Waldhausen befindet, wurde eine erneute Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und wieder einem Hubschrauber eingeleitet. Der dritte Einbrecher konnte dabei jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

