Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190702 - 706 Frankfurt-Heddernheim: Unbedarfte Schüsse

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Sonntag auf Montag (30.06-01.07.2019) haben zwei Männer, 24 und 41 Jahre alt, in der Tacitusstraße durch ihr Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen.

Mitten in der Nacht, gegen 02.30 Uhr, nahm ein 50-jähriger Anwohner aus dem Bereich der Grünanlage Heddernheim mehrere Schüsse wahr, woraufhin er sofort den Notruf wählte. Kurz darauf traf die Polizei vor Ort ein und konnte in dem Park in einem Gebüsch eine Schreckschusspistole auffinden. Wenig später ermittelten die Beamten in der näheren Umgebung zwei Männer, welche prompt zugaben, für die Schüsse verantwortlich zu sein. Keiner der beiden verfügt über eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt und die beiden Männer nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei, wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz, dauern an.

