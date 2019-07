Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190702 - 705 Frankfurt-Gutleutviertel: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (01.-02.07.2019) konnte die Frankfurter Polizei dank einer aufmerksamen Zeugin einen 36-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb festnehmen.

Gegen 23.20 Uhr machte sich der Mann am Wiesenhüttenplatz an dem Schloss eines Fahrrads zu schaffen; mit Erfolg. Kurz darauf trat er mit dem Zweirad, und dem zerrissenen Spiralschloss, die Flucht an. Eine 22-jährige Frau hatte das Geschehen beobachtet und die Polizei alarmiert, die den Dieb kurz darauf vorläufig festnahm. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der 36-jährige Tatverdächtige nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

