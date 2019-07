Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190701 - 702 Frankfurt-Innenstadt: Korrektur zu unserer Meldung 190628 - 696 Frankfurt-Innenstadt: Streit endet blutig

Frankfurt (ots)

(ne) Wie am vergangenen Freitag berichtet, endete ein Kneipenbesuch für einen 32-jährigen Frankfurter im Krankenhaus, nachdem ein 23-jähriger Mann ihm ein Glas ins Gesicht geschlagen hatte.

Dieser Tat ist nicht, wie zunächst dargestellt, ein Streit vorausgegangen. Vielmehr geschah der Angriff völlig unvermittelt und ohne vorherige Auseinandersetzung. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Täter im Nachgang vorübergehend festgenommen werden. Das Motiv seines Angriffs ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

