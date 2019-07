Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190701 - 701 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuber scheitert und wird festgenommen

Frankfurt (ots)

(ka) Am Sonntagmittag versuchte ein 30-Jähriger einen Passanten in der Niddastraße zu überfallen, was jedoch misslang. Bei dem anschließenden Fluchtversuch nahmen ihn Polizeibeamte fest.

Ein 70-Jähriger war gegen 11.30 Uhr zu Fuß mit seiner Kamera und der zugehörigen Ausrüstung in der Niddastraße unterwegs. An der Ecke zur Moselstraße riss ein Mann plötzlich an seiner Tasche und versuchte diese an sich zu nehmen. Der Fußgänger wehrte sich gegen seinen Angreifer und konnte verhindern, dass dieser ihm die Tasche entriss. Allerdings trat der Räuber dem 70-Jährigen während der Rangelei in die Kniekehle, woraufhin dieser stürzte. Da mittlerweile Passanten auf die Situation aufmerksam geworden waren, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute.

Der 70-Jährige wurde mit Kopfverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Den Räuber nahmen inzwischen alarmierte Polizisten kurze Zeit später fest. Der wohnsitzlose 30-Jährige wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

