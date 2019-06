Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190630 - 698 Frankfurt-Frankfurter Berg: 9-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

(ne)Ein 9-jähriger Junge ist am Freitagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Lieferwagen in der Homburger Landstraße Ecke Berkersheimer Weg schwer verletzt worden.

Der 47-jährige Fahrer des Renault Trafic war auf der Homburger Landstraße in Richtung Bonames unterwegs. In Höhe des Berkersheimer Weges musste er wegen eines Rückstaus abbremsen. Trotzdem fuhr der 47-Jährige mit Schrittgeschwindigkeit dann in den Kreuzungsbereich hinein und rollte langsam in den Bereich der Fußgängerüberquerung. Hier hatte die Ampel für Fußgänger bereits auf Grün geschaltet, so dass der 9-Jährige auf die Straße trat. Der 47-Jährige übersah das Kind jedoch und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge fiel durch den Aufprall zu Boden. Mit Verletzungen im Gesicht sowie an den Beinen und Händen kam der 9-Jährige in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme.

Der genaue Unfallhergang muss nun ermittelt werden. Als Unfallursache wird derzeit das Einfahren in die Kreuzung, trotz stockenden Verkehrs angesehen.

