Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190628 - 696 Frankfurt-Innenstadt: Streit endet blutig

Frankfurt (ots)

(hol) Letzte Nacht endete ein Kneipenbesuch für einen Frankfurter im Krankenhaus. Er hatte nach einem Streit ein Glas ins Gesicht geschlagen bekommen.

Gegen 00:40 Uhr gerieten der 33-jährige Frankfurter und sein 23-jähriger Kontrahent in einer Kneipe in Streit. In dessen Verlauf schlug der Jüngere dem Älteren unvermittelt ein Glas ins Gesicht. Er erlitt hierdurch mehrere Schnittwunden und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter flüchtete zunächst unerkannt. Er wurde jedoch kurze Zeit später durch eine aufmerksame Streife festgenommen.

In Ermangelung von Haftgründen wurde er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

