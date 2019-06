Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190627 - 693 Frankfurt/Nieder-Eschbach: Mann von U-Bahn überrollt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 26. Juni 2019, gegen 23.45 Uhr, kam es an der U-Bahnstation "Nieder-Eschbach" zu einem tödlichen Unfall.

Nach Auswertung der Videoaufzeichnung betrat zu diesem Zeitpunkt ein bislang nicht identifizierter Mann den Bahnsteig der Station in schwankendem Gang. Schließlich stürzt er auf die Gleise und bleibt dort liegen. Hier wird er von einer U-Bahn überrollt und kommt dabei zu Tode.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

