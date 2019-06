Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190627 - 692 Frankfurt-Innenstadt: Hochwertige Handtasche gestohlen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag entwendete eine/ein Unbekannte/-r in der Sandgasse eine Designerhandtasche im Wert von 1.300 Euro.

Eine 43-jährige Frankfurterin erlebte gestern, gegen 13:10 Uhr, eine böse Überraschung, als sie aus ihrer Mittagspause zu ihrem Arbeitsplatz zurückkehrte. In der Zwischenzeit hatte nämlich eine/ein Unbekannte/-r ihre rote Designerhandtasche aus dem unverschlossenen Mitarbeiterbüro des Geschäfts gestohlen. Durch eine Kollegin wurde eine weibliche Person beobachtet, bei der es sich um die Diebin handeln könnte.

Personenbeschreibung:

Weiblich, 160 - 165 cm groß und ca. 30 Jahre alt. Zierliche Gestalt, sehr blasse Haut und rotbraune, lange, zum Zopf gebundene Haare. Trug einen grünen Minirock, ein helles T-Shirt, Ballerinas und führte mehrere Einkaufstaschen mit sich.

