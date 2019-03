Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen - Heizung raucht

Ein technischer Defekt führte am Donnerstag zu einem größeren Feuerwehreinsatz in Gruibingen.

Gegen 7.45 Uhr rückte die Feuerwehr aus. In einem Haus in der Hauptstraße war starker Rauch. Der kam aus dem Heizraum. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand der Rauch wegen eines technischen Defekts. Personen waren nicht in dem Gebäude. Angehörige der Feuerwehren Gruibingen, Mühlhausen und Weilheim brachten die Lage schnell unter Kontrolle. Sie schalteten die Heizung aus und lüfteten das Haus.

